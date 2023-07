Europese beurzen openen waarschijnlijk vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingswinst van 14 punten voor de Duitse DAX, een plus van 19 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 4 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De inflatie in de VS in juni iets harder dan verwacht gedaald. De consumentenprijzen stegen op jaarbasis met 3,0 procent, tegen 4,0 procent in mei. Er was door economen gerekend op een inflatie van 3,1 procent.

"Dit is het laagste niveau sinds de pandemie en dit is zeker goed nieuws voor de economie, maar het is belangrijk om te onthouden dat dit nog steeds een overgangssituatie is. Maar over het algemeen juichen beleggers deze ontwikkeling toe", zei marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank denkt dat de laatste inflatiecijfers voor de Fed reden kunnen zijn om de twee renteverhogingen die in de meest recente 'dot plot' te zien zijn, tegen het licht te houden.

De Britse FTSE 100 steeg nadat uit een stresstest van de Bank of England bleek dat alle Britse banken in staat zijn om een stevige economische klap te kunnen opvangen.

Bedrijfsnieuws

Thales is in exclusieve onderhandeling om Cobham Aerospace Communications over te nemen voor een bedrag van 1,1 miljard dollar. Het aandeel Thales noteerde in Parijs 3,2 procent hoger.

In Parijs won STMicroelectronics 4,6 procent. Deze koerswinst volgde na een positief rapport van zakenbank Jefferies over de Europese halfgeleidersector. In Amsterdam was ASMI de uitblinker en in Brussel Melexis. Jefferies verhoogde voor beide aandelen het koersdoel en noemde ASMI samen met ASML de sectorfavorieten.



Unibail-Rodamco-Westfield steeg in de CAC40 3,5 procent, terwijl Sanofi één van de twee dalers onder de hoofdfondsen was met een koersverlies van 0,9 procent. Wordline verloor 0,2 procent.

In Frankfurt steeg Zalando ruim tien procent. Meevallende cijfers van About You deden de hele sector goed.



Vonovia noteerde 4,9 procent hoger. Ook elders in Europa deden vastgoedaandelen het goed, nu beleggers denken dat de Fed minder voortvarend de rente zal verhogen.



Beiersdorf verloor 0,7 procent.

Euro STOXX 50 4.360,46 (+1,7%)

STOXX Europe 600 458,54 (+1,5%)

DAX 16.023,00 (+1,5%)

CAC 40 7.333,01 (+1,6%)

FTSE 100 7.416,11 (+1,8%)

SMI 11.019,03 (+0,5%)

AEX 768,14 (+1,6%)

BEL 20 3.574,99 (+1,1%)

FTSE MIB 28.552,18 (+1,8%)

IBEX 35 9.453,70 (+1,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag licht hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

Amerikaanse aandelenmarkten haalden woensdag steun uit het nieuws dat de inflatie in de VS in juni iets harder dan verwacht is gedaald. De consumentenprijzen stegen op jaarbasis met 3,0 procent, tegen 4 procent in mei en een consensus van 3,1 procent. Ook de kerninflatie kwam lager uit dan verwacht. Deze bedroeg in juni op jaarbasis 4,8 procent, versus 5,3 procent een maand eerder, terwijl economen rekenden op 5,0 procent.

De lager dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfers over juni kenden een breed draagvlak, ofschoon de vergelijkingsbasis met een jaar eerder lastig is, omdat er toen sprake was van een scherpe prijsstijging, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank.

"Maar de cijfers komen ook nog eens onder de verwachtingen uit en dat is positief in dit inflatiebeeld", zei de analist.

Marey schat in dat de cijfers voor de Federal Reserve een reden kunnen zijn de twee renteverhogingen die in de meest recente 'dot plot' te zien zijn, tegen het licht te houden.

Uit het Beige Book van de Federal Reserve bleek dat de algehele economische bedrijvigheid in de VS sinds eind mei licht is gestegen, terwijl de werkgelegenheid licht toenam en de prijzen over het algemeen in een bescheiden tempo stegen.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 0,9 procent. De marktindex steeg van 206,5 naar 208,4.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,2 procent, ofwel 0,92 dollar, hoger op 75,75 dollar op de New York Mercantile Exchange. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de producentenprijzen.

Bedrijfsnieuws

Chipontwerper ARM hoopt Nvidia aan boord te halen als hoeksteeninvesteerder bij zijn beursgang dit jaar, meldde de Financial Times woensdag. Nvidia en Intel zijn al partners van het Britse ARM, maar ARM wil graag dat Nvidia een groter belang neemt. Nvidia steeg circa 3,3 procent.

Coty verloor ongeveer 2,7 procent, na een bericht van The Wall Street Journal dat Kim Kardashian het minderheidsbelang in SKKN By Kim wil terugkopen. Kardashian verkocht het cosmeticabedrijf drie jaar geleden aan Coty.

Coinbase noteerde circa 3,8 procent lager en sloot dinsdag bijna 10 procent hoger, op het bericht dat de cryptobeurs betrokken wordt bij het toezicht op bitcoin ETF's.

De Europese Commissie steunt de overname van VMWare door Broadcom, zolang het bedrijf het concurrenten niet onmogelijk maakt om Fiber Channel Host Bus Adapters (FC HBA) te blijven ontwikkelen. Daarvoor is een aantal maatregelen voorgesteld. Broadcom steeg circa 1,1 procent.

S&P 500 index 4.472,16 (+0,7%)

Dow Jones index 34.347,43 (+0,3%)

Nasdaq Composite 13.918,96 (+1,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag hoger.

Nikkei 225 32.407,99 (+1,5%)

Shanghai Composite 3.223,49 (+0,9%)

Hang Seng 19.330,36 (+2,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1146. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1138 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1121 op de borden.

USD/JPY Yen 138,48

EUR/USD Euro 1,1146

EUR/JPY Yen 154,29

MACRO-AGENDA:

04:00 Handelsbalans - Juni (Chi)

08:00 Industriële productie - Mei (VK)

08:00 Handelsbalans - Mei (VK)

08:45 Inflatie - Juni (Fra)

10:00 Maandrapport IEA (Fra)

11:00 Industriële productie - Mei (eur)

14:00 Maandrapport OPEC (Oos)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Producentenprijzen - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

12:00 PepsiCo - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Delta Air Lines - Cijfers tweede kwartaal (VS)