BASF verlaagt outlook 2023

Beeld: BASF

(ABM FN-Dow Jones) BASF heeft zijn vooruitzichten voor 2023 verlaagd, vanwege tegenvallende voorlopige resultaten in het tweede kwartaal als gevolg van lagere prijzen en verkoopvolumes. Dit meldde de Duitse chemiereus woensdag nabeurs. Het concern boekte in het tweede kwartaal een winst voor rente en belasting (EBIT) exclusief speciale items van 1,01 miljard euro, een daling van 57 procent ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. De omzet daalde met 25 procent tot 17,3 miljard euro. "Dit was voornamelijk het gevolg van aanzienlijk lagere prijzen en volumes. Ook negatieve valuta-effecten droegen bij aan de omzetdaling", aldus BASF. De EBIT bedroeg 974 miljoen euro, tegenover 2,35 miljard euro een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 499 miljoen euro, in vergelijking met 2,09 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. Outlook Het bedrijf raamt de omzet voor 2023 op 73 tot 76 miljard euro, waar eerder nog werd uitgegaan van een omzet van 84 tot 87 miljard euro. De aangepaste EBIT wordt geraamd op 4,4 tot 4,8 miljard, terwijl eerder nog werd gerekend op 4,8 tot 5,4 miljard euro. Bron: ABM Financial News

