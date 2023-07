Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, waarbij beleggers erop gokken dat de laatste ronde van productieverlagingen van OPEC+ de verwachtingen voor een zwakkere vraag zou kunnen compenseren. "Oliemarkten blijven stijgen", zei analist Hans van Cleef van Publieke Zaken. "Inmiddels is de Brent olieprijs voor het eerst sinds 1 mei weer boven de 80 dollar per vat geklommen. Minder productie/export van OPEC+ en lagere inflatie in de VS, en dus minder kans op verdere rentestijgingen, zorgen voor steun", voegde hij toe. Donderdag publiceert het oliekartel zijn maandrapport. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 7 juli zijn gestegen met 5,9 miljoen vaten tot 458,1 miljoen vaten. De benzinevoorraden namen fractioneel af tot 219,5 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 4,8 miljoen vaten tot 118,2 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 91,1 naar 93,7 procent. De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,2 procent, ofwel 0,92 dollar, hoger op 75,75 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

