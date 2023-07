Bedrijvigheid Amerikaanse economie licht gestegen - Beige Book

(ABM FN-Dow Jones) De algehele economische bedrijvigheid is sinds eind mei licht gestegen. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

Vijf districten spraken van een lichte of bescheiden groei, terwijl vijf districten van een ongewijzigd niveau spraken. In twee districten werd een lichte en bescheiden daling gerapporteerd.

De groei werd volgens het rapport met name waargenomen in consumentendiensten, hoewel sommige detailhandelaren een verschuiving weg van discretionaire uitgaven waarnamen.

Het toerisme en de reisactiviteit waren de afgelopen verslagperiode volgens het Beige Book robuust. Respondenten uit de horeca voorzien een druk zomerseizoen. De autoverkopen waren in de meeste districten stabiel of lieten een gematigde groei zien. De productieactiviteit steeg in de helft van de districten en daalde in de andere helft, bleek uit het rapport.

De transportactiviteiten waren in de meest districten licht lager of vlak, met name vanwege de hoge voorraadniveau's en uitdagingen als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten. De bancaire omstandigheden werden door respondenten samengevat als gematigd, aangezien kredietverleningsactiviteiten verder verzwakten.

Daarentegen bleef de vraag naar woningen op peil, terwijl de bouw van zowel woningen als bedrijfsruimten per saldo iet lager waren. De landbouwomstandigheden waren verdeeld, maar per saldo iets zwakker, terwijl de activiteit in de energiesector afnam.

De algemene economische verwachtingen voor de komende maanden suggereren een trage groei.

Arbeidsmarkt

De werkgelegenheid nam de afgelopen verslagperiode licht toe, waarbij in de meeste districten sprake was van banengroei. De vraag naar arbeidskrachten bleef gezond, terwijl werkgevers moeite blijven ondervinden bij het vinden van werknemers, met name in de gezondheidszorg, de transportsector en de horeca en voor hoogopgeleide posities in het algemeen, zo bleek uit het rapport.

Veel districten meldden echter dat de beschikbaarheid van arbeidskrachten is verbeterd en dat de ongewoon hoge doorstroming van personeel van de afgelopen jaren lijkt terug te keren naar pre-pandemische niveau's. De lonen bleven stijgen, maar gematigder.

Prijzen

De prijzen stegen over het algemeen in een bescheiden tempo en verschillende districten rapporteerden een vertraging in het stijgingstempo. Over het algemeen stegen de consumentenprijzen, hoewel de mate waarin bedrijven stijgingen van de inputkosten doorberekenen aan klanten verschilden, aangezien consumenten gevoeliger lijken te zijn geworden voor prijsveranderingen.

De druk op de inputkosten bleef hoog voor dienstverlenende bedrijven, maar nam af in de productiesector. De vrachttarieven en de prijzen voor veel bouwinputs bleven dalen, hoewel de betonprijzen stegen.

De prijsverwachtingen voor de komende maanden waren over het algemeen stabiel of lager.