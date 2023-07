Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,5 procent tot 458,54 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,5 procent op 16.023,00 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,6 procent op 7.333,01 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,8 procent hoger op 7.416,11 punten.

De inflatie in de VS in juni iets harder dan verwacht gedaald. De consumentenprijzen stegen op jaarbasis met 3,0 procent, tegen 4,0 procent in mei. Er was door economen gerekend op een inflatie van 3,1 procent.

"Dit is het laagste niveau sinds de pandemie en dit is zeker goed nieuws voor de economie, maar het is belangrijk om te onthouden dat dit nog steeds een overgangssituatie is. Maar over het algemeen juichen beleggers deze ontwikkeling toe", zei marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets.

De Britse FTSE 100 steeg nadat uit een stresstest van de Bank of England bleek dat alle Britse banken in staat zijn om een stevige economische klap te kunnen opvangen.

De euro/dollar noteerde op 1,1121. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1008 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1006 op de borden. De dollar kwam onder druk, nadat de Amerikaanse inflatie sterker daalde dan voorzien.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank denkt dat de laatste inflatiecijfers voor de Fed reden kunnen zijn om de twee renteverhogingen die in de meest recente 'dot plot' te zien zijn, tegen het licht te houden.

De olieprijs noteerde woensdag circa 1,0 procent hoger. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Bedrijfsnieuws

Thales is in exclusieve onderhandeling om Cobham Aerospace Communications over te nemen voor een bedrag van 1,1 miljard dollar. Het aandeel Thales noteerde in Parijs 3,2 procent hoger.

In Parijs won STMicroelectronics 4,6 procent. Deze koerswinst volgde na een positief rapport van zakenbank Jefferies over de Europese halfgeleidersector. In Amsterdam was ASMI de uitblinker en in Brussel Melexis. Jefferies verhoogde voor beide aandelen het koersdoel en noemde ASMI samen met ASML de sectorfavorieten.



Unibail-Rodamco-Westfield steeg in de CAC40 3,5 procent, terwijl Sanofi één van de twee dalers onder de hoofdfondsen was met een koersverlies van 0,9 procent. Wordline verloor 0,2 procent.

In Frankfurt steeg Zalando ruim tien procent. Meevallende cijfers van About You deden de hele sector goed.



Vonovia noteerde 4,9 procent hoger. Ook elders in Europa deden vastgoedaandelen het goed, nu beleggers denken dat de Fed minder voortvarend de rente zal verhogen.



Beiersdorf verloor 0,7 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,0 procent hoger op 4.482,31 punten. De Dow Jones index steeg 0,7 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,2 procent in het groen.