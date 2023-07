Lage inflatie VS verrast Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag fors hoger gesloten, mede omdat beleggers verrast werden door een sterke daling van de inflatie in de Verenigde Staten, die de vrees dat de Federal Reserve de economie nog heel hard zal afremmen voor een groot deel wegneemt.

De AEX eindigde 1,6 procent in het groen op 768,14 punten.

"Uit de forward rates kon je al zien dat de markt een afname van de inflatie verwachtte en dit lijkt dat voorzichtig te bevestigen", zei Fred van Deyck van Bustelberg Vermogensbeheer.

De Amerikaanse inflatie daalde van 4,0 in mei naar 3,0 procent in juni, waar de markt rekende op een daling tot 3,1 procent. Ook de kerninflatie daalde sterker dan voorzien.

"Een inflatie van drie procent, dat is een niveau waar je mee kunt leven", vindt Van Deijck. "En het is ook de trend van de opeenvolgende cijfers die laten zien dat de consument in de VS een stap terug doet, nu het spaargeld van de coronacrisis voor tweederde is uitgegeven. En dat was de bedoeling van de Fed."

Wel moet de markt er rekening mee houden dat de geloofwaardigheid ook belangrijk is voor de centrale bank, dus zal er misschien nog wel een renteverhoging komen, maar er komt duidelijk lucht voor de Fed, aldus Van Deijck.

De markt is volgens hem echt verrast door het cijfer en dat is terug te zien in de koerswinsten, onder andere voor technologiebedrijven. Ook de rentegevoelige vastgoedfondsen zaten al in de lift, omdat deze gunstige ontwikkeling voor de rentemarkt al werd aangevoeld.

Van Deijck merkte op dat er wel grote regionale verschillen zijn waar het gaat om de inflatie, zowel in de VS als in Europa. In Europa zie je dat in landen waar er meer publieke druk was op supermarkten om de prijzen van basisproducten te verlagen, zoals Spanje, de inflatie alweer terug was op 2 procent. Terwijl in landen, zoals Nederland, waar veel geld werd besteed om de hoge energieprijzen te compenseren, de inflatie nog hoger blijft. "Dat Nederlandse inflatiecijfer is wel wat vertekend", volgens Van Deijck, "omdat bijvoorbeeld bonusproducten niet worden meegenomen in het cijfer, terwijl die nu wel veel worden gekocht door consumenten."

Stimulering vanuit China hielp ook de stemming op de beurzen.

Eind deze week verschuift de aandacht naar de winsten van de grote Amerikaanse banken en volgende week volgt ASML met cijfers op het Damrak.

De euro/dollar steeg fors op de lagere verwachting voor de Amerikaanse rente 1,1121 en de olieprijs steeg 1 procent. Voor een vat Brentolie werd vanavond 79,96 dollar betaald.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Philips bijna 3 procent nadat Goldman Sachs het aandeel op de kooplijst zette. De Amerikaanse zakenbank hanteert een koersdoel van 28,00 euro.

Halfgeleiderbedrijven ASML en Besi werden 3 procent meer waard en ASMI zelfs 6,5 procent. Technologiefondsen zijn gevoelig voor een lagere rente. Ook voorspelde zakenbank Jefferies een nieuwe opwaartse cyclus voor de halfgeleiderindustrie, wat resulteerde in stevige koersdoelverhogingen voor ASML en ASMI.

Randstad kon 2,7 procent bijschrijven. De uitzender neemt Grupo CTC in Spanje over voor 80,5 miljoen euro. ING reageerde positief, al zal het speciale dividend dit jaar daardoor waarschijnlijk wel lager uitvallen.

IMCD steeg woensdag 1,5 procent, ondanks een koersdoelverlaging van Jefferies van 175,00 naar 160,00 euro.

In de AMX was Aalberts koploper met een plus van bijna 4 procent, terwijl Air France-KLM één van de weinige dalers was met een verlies van 3,8 procent. Deutsche Bank haalde het aandeel van de kooplijst. Air France-KLM wil een omgekeerde aandelensplitsing doorvoeren, zo werd vanochtend bovendien bekendgemaakt.

Verder daalde in de Midkap alleen JDE Peet's, met 1,2 procent.

OCI won 1,1 procent na een koersdoelverlaging van Degroof Petercam van 28,00 naar 25,00 euro, omdat een herstel van de prijzen van stikstofkunstmest en methanol vooralsnog uitblijft.

In de AScX wonnen Postnl en Sif beide 3 procent. Acomo en Azerion waren de grootste dalers, met respectievelijk 0,5 en 1,2 procent koersverlies.

Tussenstand Wall Street

In New York stonden de seinen op groen.