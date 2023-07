BP gaat in Duitsland twee offshore windparken bouwen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BP heeft de aanbesteding gewonnen om twee windmolenparken te mogen bouwen voor de Duitse kust. Dit meldde de Britse energiereus woensdag. De twee locaties in de Noordzee liggen respectievelijk 130 en 150 kilometer voor de Duitse kust met een waterdiepte van ongeveer 40 meter. De twee parken samen zullen in de toekomst tot 4 GW kunnen opwekken. BP zal de ontwikkeling, bouw en exploitatie van de windprojecten op zich nemen, met als doel om de windparken eind 2030 op het net aan te sluiten. Wel moet BP daarvoor nog bepaalde vergunningen en goedkeuringen ontvangen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.