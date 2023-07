Bank of Canada verhoogt rente opnieuw Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Canada heeft de rente verder verhoogd. Dit maakte de centrale bank van Canada woensdagmiddag bekend. De centrale bank verhoogde de beleidsrente met 25 basispunten tot 5,00 procent. Begin juni verhoogde Canada de rente ook met 25 basispunten. De inflatie daalde in mei met een procentpunt tot 3,4 procent. Dat was vorige zomer nog meer dan 8 procent. De Bank of Canada streeft naar een inflatie van 2 procent. Daar ziet de centrale bank de inflatie uiteindelijk ook wel op uitkomen, maar er is ook vrees dat de ingezette daling tot stilstand komt. En dat is reden voor de centrale bank om het monetaire beleid te blijven verkrappen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.