Beursblik: gasprijs daalt naar laagste niveau in weken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese gasprijs daalt woensdag, nu het lijkt dat het omvangrijke Troll-gasveld in Noorwegen vrijdag weer op volle capaciteit zal draaien, nu de onderhoudswerkzaamheden afgerond worden. De Dutch TTF gasfuture daalt woensdagmiddag ruim 6 procent naar 27,25 euro per MWh. Data van Reuters laten zien dat de gasopslag in de EU voor 83,5 procent is gevuld. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.