Beursupdate: lagere inflatie VS geeft beurzen extra zetje omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in juni iets minder hard gestegen dan verwacht en dat geeft de beurzen in Europa vleugels. De aandelenbeurzen reageerden positief in de hoop dat de Fed nu sneller kan stoppen met het verhogen van de rente. "Dit is het laagste inflatiepeil sinds de pandemie en dit is zeker goed nieuws voor de Amerikaanse economie, maar het is belangrijk om te onthouden dat dit nog steeds een overgangssituatie is", aldus analist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. Hij wijst woensdagmiddag ook op de positieve invloeden van een lagere inflatie op de prijs van goud. De AEX noteert na de inflatiecijfers 1,8 procent hoger op 769,52 punten en de Bel20-index wint 1,1 procent op 3.573 punten. De futures in de VS signaleren ook een duidelijk groene opening. Naast de inflatiecijfers volgen later vandaag ook nog de wekelijkse olievoorraden en het Beige Book van de Fed. Marktanalist Philip Marey van Rabobank denkt dat de laatste inflatiecijfers voor de Fed reden kunnen zijn om de twee renteverhogingen die in de meest recente 'dot plot' te zien zijn, tegen het licht te houden. De euro koerste 0,4 procent hoger op 1,1051 dollar. De olieprijzen liepen ook wat op en noteren ongeveer 0,7 procent hoger. Bron: ABM Financial News

De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.