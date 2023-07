Wall Street opent hoger na meevallend inflatiecijfer

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, nadat de inflatie in juni nog iets sterker bleek te zijn gedaald dan was voorspeld.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening tot 0,7 procent in het groen en technologiebeurs Nasdaq lijkt 0,9 procent hoger te openen.

De inflatie daalde van 4,0 procent in mei naar 3,0 procent in juni, bleek woensdag. Er was 3,1 procent voorspeld door economen. De kerninflatie daalde van 5,3 naar 4,8 procent. Hier was 5,0 procent voorspeld.

De afnemende groei van de consumentenprijzen kan beleggers ervan overtuigen dat het einde van de renteverhogingen door de Fed in zicht is, wat de aandelenkoersen kan stuwen.

"De consumentenprijsindex komt op een belangrijk kruispunt voor de Fed. Een verhoging in juli is nagenoeg in kannen en kruiken, maar daarna ligt de wedstrijd helemaal open", stelde Deutsche Bank voorafgaand aan het rapport.

De olieprijs steeg verder. Een augustus-future West Texas Intermediate werd 0,9 procent duurder op 75,48 dollar, Brent-olie stond ongewijzigd op 79,94 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1022. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1005 op de borden.

Bedrijfsnieuws



Chipontwerper ARM hoopt Nvidia aan boord te halen als hoeksteeninvesteerder bij zijn beursgang dit jaar, meldde de Financial Times woensdag. Nvidia en Intel zijn al partners van het Britse ARM, maar ARM wil graag dat Nvidia een groter belang neemt. Nvidia lijkt 1,2 procent hoger te openen.

Coty steeg voorbeurs 2 procent, na een bericht van The Wall Street Journal dat Kim Kardashian het minderheidsbelang in SKKN By Kim wil terugkopen. Kardashian verkocht het cosmeticabedrijf drie jaar geleden aan Coty.

Coinbase staat licht hoger voorbeurs en sloot dinsdag bijna 10 procent hoger, op het bericht dat de cryptobeurs betrokken wordt bij het toezicht op bitcoin ETF's.

De Europese Commissie steunt de overname van VMWare door Broadcom, zolang het bedrijf het concurrenten niet onmogelijk maakt om Fiber Channel Host Bus Adapters (FC HBA) te blijven ontwikkelen. Daarvoor is een aantal maatregelen voorgesteld. Broadcom steeg voorbeurs 1,1 procent.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag hoger. De S&P500-index steeg 0,7 procent tot 4.439,26 punten. De Nasdaq klom 0,5 procent tot 13.760,70 punten en de Dow Jones-index eindigde 0,9 procent hoger op 34.261,42 punten.