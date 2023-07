Beursblik: meevaller Amerikaanse inflatie breed gedragen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De lager dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfers over juni kenden een breed draagvlak, ofschoon de vergelijkingsbasis met een jaar eerder lastig is, omdat er toen sprake was van een scherpe prijsstijging. "Maar de cijfers komen ook nog eens onder de verwachtingen uit en dat is positief in dit inflatiebeeld", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. Marey schat in dat de cijfers voor de Federal Reserve een reden kunnen zijn de twee renteverhogingen die in de meest recente 'dot plot' te zien zijn, tegen het licht te houden. Onderliggend viel wat Marey betreft de verdere afnemende stijging van de woonkosten op jaarbasis op. Die ging van 8,0 naar 7,8 procent in juni. Ook de kosten voor dienstverlening zonder woonlasten stegen op jaarbasis met 3,2 procent. In mei was er evenwel nog sprake van een stijging met 4,2 procent. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 3,0 procent tegen 4,0 procent in mei. Hiervoor was door economen 3,1 procent voorzien. Op jaarbasis kwam de kerninflatie uit op 4,8 procent, ten opzichte van de 5,3 procent een maand eerder. Economen rekenden hiervoor op 5,0 procent. De euro noteerde woensdag 0,6 procent hoger op 1,1071 dollar, tegen 1,1017 dollar kort voor de publicatie van het Amerikaanse inflatierapport. Bron: ABM Financial News

