Illumina in beroep tegen Europese megaboete

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) Illumina heeft woensdag een zware boete gekregen, nadat het bedrijf de overname van Grail afrondde zonder de benodigde goedkeuringen van de Europese Commissie. Illumina kreeg een boete van 432 miljoen euro van de Europese Commissie. "Als bedrijven fuseren voordat we de goedkeuring geven, dan schenden ze de regels. Illumina en Grail deden dat bewust", aldus Margrethe Vestager, eurocommissaris voor mededingingszaken. "Ons besluit om beide bedrijven te beboeten voor een totaal bedrag van 432 miljoen euro laat zien dat dit een zeer serieuze overtreding is." Een woordvoerder van Illumina liet weten in beroep te zullen gaan. "We geloven dat de boete die de Europese Commissie vandaag heeft aangekondigd, onwettig, ongepast en disproportioneel is." Volgens Illumina was er geen belemmering om de fusie in de VS te laten doorgaan. Grail ontwikkelt kankertests, terwijl het Amerikaanse Illumina systemen bouwt voor genetische analyses.

Bron: ABM Financial News

