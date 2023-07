Air France breidt Noord-Amerikaans netwerk verder uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France gaat met ingang van 30 oktober 2023 een nieuwe Amerikaanse bestemming toevoegen aan haar netwerk, namelijk Raleigh-Durham in de Amerikaanse staat Noord-Carolina. Dit maakte de luchtvaartmaatschappij woensdag bekend. Dit wordt de veertiende Amerikaanse bestemming van Air France, waarop drie keer per week wordt gevlogen. Ook werden er vluchten naar Dallas-Fort Worth, Montreal en Vancouver aan het vluchtschema toegevoegd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.