Futures Wall Street wijzen omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een licht hogere opening tegemoet, in aanloop naar inflatiecijfers die naar verwachting het laagste niveau zullen laten zien in meer dan twee jaar. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,2 procent in het groen. Bevestiging van die verwachting kan beleggers aanmoedigen om te geloven dat het einde van de renteverhogingen door de Fed in zicht is, wat mogelijk de aandelenkoersen zal stuwen. "De consumentenprijsindex komt op een belangrijk kruispunt voor de Fed. Een verhoging in juli is nagenoeg in kannen en kruiken, maar daarna ligt de wedstrijd helemaal open", stelde Deutsche Bank.



Beleggers lijken zich te positioneren voor een verdere daling van zowel het algemene inflatiecijfer als van de kerninflatie, met minder sterke prijsstijgingen voor wonen, lagere prijzen voor tweedehands auto's en lagere prijsstijgingen van diensten. "De voornaamste vraag is of de daling sterker zal zijn dan de consensusverwachting en daarmee de aandacht zal trekken van de Fed", aldus SPI Asset Management. De olieprijs was stabiel, na de stijging van dinsdag. Een augustus-future West Texas Intermediate werd 0,1 procent duurder op 74,90 dollar, Brent-olie stond ongewijzigd op 79,38 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1022. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1005 op de borden. Bedrijfsnieuws



Chipontwerper ARM hoopt Nvidia aan boord te halen als hoeksteeninvesteerder bij zijn beursgang dit jaar, meldde de Financial Times woensdag. Nvidia en Intel zijn al partners van het Britse ARM, maar ARM wil graag dat Nvidia een groter belang neemt. Coty steeg voorbeurs krap drie procent, na een bericht van The Wall Street Journal dat Kim Kardashian het minderheidsbelang in SKKN By Kim wil terugkopen. Kardashian verkocht het cosmeticabedrijf drie jaar geleden aan Coty. Coinbase staat licht hoger voorbeurs en sloot dinsdag bijna 10 procent hoger, op het bericht dat de cryptobeurs betrokken wordt bij het toezicht op bitcoin ETF's. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag hoger. De S&P500-index steeg 0,7 procent tot 4.439,26 punten. De Nasdaq klom 0,5 procent tot 13.760,70 punten en de Dow Jones-index eindigde 0,9 procent hoger op 34.261,42 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.