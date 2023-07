Europese Commissie steunt overname VMware door Broadcom Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft de overname van VMWare door Broadcom goedgekeurd onder voorwaarden dat het bedrijf toegang biedt tot applicaties, materialen en technische steun die nodig zijn voor de ontwikkeling van Fiber Channel Host Bus Adapters (FC HBA) van derden. Er waren zorgen dat de overname gevolgen zouden hebben voor de concurrentie op het gebied van de productie van deze adapters en network interface cards (NICs) maar bij nader onderzoek bleek de positie van de twee bedrijven in NICs niet dominant. Ook de ontwikkeling van SmartNICs en de bundeling van de virtualisatiesoftware van Broadcom met die van VMWare bleken niet problematisch. Wel zijn er zorgen dat Broadcom zijn enige rivaal Marvell kan dwarsbomen door de virtualisatiesoftware aan te passen waardoor de producten van Marvell minder goed werken. Dit zou ten koste gaan van concurrentie en innovatie, oordeelde Brussel. Daarom moet Broadcom een apart, onafhankelijk team opzetten voor technische steun met betrekking tot FC HBA aan andere partijen. Ook moet de broncode voor FC HBA-drivers openbaar worden, evenals de toegang tot andere diensten die nodig zijn voor rivalen op dit terrein. De voornaamste klanten van FC HBA's zijn fabrikanten van servers. Bron: ABM Financial News

