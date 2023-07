Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers over juni.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 0,8 procent op 456,80 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,9 procent naar 15.923,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,8 procent met een stand van 7.272,65 punten. De Britse FTSE steeg 1,0 procent naar 7.354,78 punten.

Voor de Amerikaanse inflatie wordt uitgegaan van een stijging met 0,3 procent op maandbasis in juni tegen een plus van 0,1 procent in mei en van 3,1 procent op jaarbasis tegen 4,0 procent een maand eerder. De kerninflatie wordt ingeschat op 0,3 procent op maandbasis tegen 0,4 procent in mei en op 5,0 procent op jaarbasis tegen 5,3 procent een maand eerder.

Naast de inflatiecijfers volgen vandaag ook nog de wekelijkse olievoorraden en het Beige Book van de Fed.

Sprekers zijn vandaag onder anderen voorzitters Thomas Barkin en Raphael Bostic van de Fed in Richmond en Atlanta, naast ECB-bestuurder Philip Lane.

Olie noteerde woensdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 74,99 dollar, terwijl voor een september-future Brent 79,53 dollar werd betaald, een stijging van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1025. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1028 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1005 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Thales is in exclusieve onderhandeling om Cobham Aerospace Communications over te nemen voor een bedrag van 1,1 miljard dollar. De koers van het aandeel Thales noteerde in Parijs 2,4 procent hoger.

Op zowel de beurs van Parijs als die van Frankfurt steeg een meerderheid van de hoofdfondsen woensdag. In Frankfurt was de koers van het aandeel Zalando de sterkste stijger met een winst van 11,2 procent, in Parijs was dat de koers van het aandeel STMicroelectronics, waar 4,2 procent bij kwam.

De koers van het aandeel Melexis steeg in Brussel ruim vijf procent na een positief rapport van Jefferies.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P500-index steeg dinsdag 0,7 procent tot 4.439,26 punten. De Nasdaq klom 0,5 procent tot 13.760,70 punten en de Dow Jones-index eindigde 0,9 procent hoger op 34.261,42 punten.