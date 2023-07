Correctie: valuta: euro sorteert voor op milde inflatie VS

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag hoger in aanloop naar de Amerikaanse inflatiecijfers over juni, waarbij de markt alvast een voorschot neemt op een meevallend cijfer in een positief gestemde markt.

"Het is een positieve markt waarin de verwachting leeft dat de daling van de Amerikaanse inflatie op de korte termijn doorzet", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De euro zet daarmee de opwaartse trend voort met vanochtend een top van 1,1037 dollar, terwijl het Britse pond oploopt ten opzichte van de dollar. Mocht de Amerikaanse inflatie over juni inderdaad meevallen, dan verwachten wij nog wel een lichte stijging voor de euro. Bij het tegenovergestelde zal de euro ten opzichte van de Amerikaanse munt juist flink moeten inleveren", aldus Mevissen.

Rabobank verwacht dat de Federal Reserve dit jaar nog één keer de rente verhoogt en wel deze maand, terwijl de markt nog altijd voor een deel rekening houdt met twee verhogingen. "Maar die verwachting wordt wel steeds kleiner", aldus Mevissen.

Voor de Amerikaanse inflatie wordt uitgegaan van een stijging met 0,3 procent op maandbasis in juni tegen een plus van 0,1 procent in mei en van 3,1 procent op jaarbasis tegen 4,0 procent een maand eerder. De kerninflatie wordt ingeschat op 0,3 procent op maandbasis tegen 0,4 procent in mei en op 5,0 procent op jaarbasis tegen 5,3 procent een maand eerder.

Voor de langere termijn gaat de analist nog altijd uit van een dalende euro, met een koers onder de 1,06 dollar, alvorens een opwaarts potentieel te hervinden.

De Bank of Canada neemt vandaag een rentebesluit en de verwachting is dat er ook dit keer 25 basispunten bijkomen, waardoor het belangrijkste rentetarief naar 5,00 procent gaat. Op 7 juni van dit jaar verhoogde de bank de rente ook met 25 basispunten, wat toen een onverwachte stap was.

Volgens de voorzitter van de Federal Reserve van New York, John Williams, zal de Amerikaanse economie in 2024 het laagste punt in de cyclus bereiken. In de Britse zakenkrant The Financial Times gaf hij aan dat hij eerder dacht dat dit al in 2023 het geval zou zijn, maar naar aanleiding van de definitieve groeicijfers van de Amerikaanse economie over het eerste kwartaal stelde Williams zijn eerdere inschattingen bij. Williams verwacht voor dit jaar een groei van de Amerikaanse economie van circa 1 procent. Een recessie sluit hij uit.

Naast de inflatiecijfers volgen vandaag ook nog de wekelijkse olievoorraden en het Beige Book van de Fed.

Sprekers zijn vandaag onder anderen voorzitters Thomas Barkin en Raphael Bostic van de Fed in Richmond en Atlanta, naast ECB-bestuurder Philip Lane.

De euro koerste woensdag 0,1 procent hoger op 1,1019 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8525 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,2927 dollar.

Correctie: om bij de visie van John Williams het juiste jaartal bij de eerdrere inschatting te vermelden.