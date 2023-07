Geheel groene AEX breidt openingswinst uit

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist woensdagochtend de openingswinsten verder uit te breiden. De AEX noteerde rond de klok van 11 uur 1,1 procent hoger op 764,38 punten.

Het is deze week tot nu toe relatief rustig en de markten zijn in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers over juni, die vanmiddag om 14:30 uur bekend worden gemaakt.

“De Amerikaanse inflatie zal naar verwachting in juni [op jaarbasis] zijn teruggelopen van 4 procent naar ongeveer 3 procent, met een mogelijke stijging op maandbasis. "Maar de kerninflatie zou hardnekkiger kunnen blijken rond de 5 procent", zei Swissquote.

"In ieder geval hebben teruglopende, en idealiter zwakker dan verwachte, inflatiecijfers de potentie om de Fed-haviken terug te dringen. Dat zou steun kunnen geven aan Amerikaanse aandelen, die in de eerste week van juli in negatief terrein kwamen", zei Swissquote.

Woensdagochtend bleek dat het aantal faillissementen in Nederland gedurende juni flink is gestegen. De stijging bedroeg 19 procent op maandbasis, goed voor 48 bedrijven. In het eerste halfjaar van 2023 lag het aantal faillissementen bijna 60 procent hoger dan in dezelfde periode van 2022. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 63. Dat is 40 procent meer dan in mei.

Vanaf eind deze week verschuift de focus van beleggers van rente en inflatie naar de aftrap van het cijferseizoen, met onder meer enkele Amerikaanse financials die hun boeken openen. Volgende week komt in Amsterdam ASML met cijfers door.

De euro/dollar handelde op 1,1030 en olie beweegt nauwelijks. Voor een vat Brentolie werd 79,31 dollar betaald.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Philips bijna 4 procent nadat Goldman Sachs het aandeel op de kooplijst heeft gezet. De Amerikaanse zakenbank hanteert een koersdoel van 28,00 euro.

De Chippers ASMI, Besi en ASML beleefden ook een positieve ochtend. ASMI kon 4 procent bijschrijven en Besi en ASML noteerden beide ongeveer 2,5 procent hoger.

Randstad wist bijna 3 procent bij te schrijven. De uitzender heeft een overeenkomst gesloten om Grupo CTC in Spanje over te nemen tegen een ondernemerswaarde van 80,5 miljoen euro. ING bleek te spreken over het nieuws. De bank berekende dat de overname vermoedelijk wel een negatief effect heeft op het speciaaldividend dit jaar van 0,46 euro per aandeel.

IMCD verloor woensdagochtend 0,1 procent na een koersdoelverlaging van Jefferies van 175,00 naar 160,00 euro.

In de AMX ging Just Eat Takeaway aan kop en noteerde 3 procent hoger op 14,85 euro, gevolgd door Signify met een winst van 1,9 procent.

OCI verloor 0,2 procent na een koersdoelverlaging van Degroof Petercam. Het koersdoel werd van 28,00 naar 25,00 verlaagd, vooral omdat volgens analist Frank Claassen een herstel van de prijzen van stikstofkunstmest en methanol vooralsnog uitblijft.

Air France-KLM was met een koersverlies van ongeveer 4 procent de grootste daler. Deutsche Bank haalde het aandeel van de kooplijst. Air France-KLM wil een omgekeerde aandelensplitsing doorvoeren, zo werd vanochtend bovendien bekendgemaakt.

In de AScX wonnen Postnl en TomTom beide ruim 2 procent en verloor NSI 0,8 procent.