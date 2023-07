Beursblik: positieve overname van Randstad in Spanje Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft woensdag positief nieuws gemeld met de overname van Grupo CTC in Spanje, in een markt met nog altijd een lage penetratiegraad. Dit bleek uit een korte analyse door ING van deze overname. Volgens de bank is de periode van drie jaar waarbinnen volgens Randstad economische winstgroei met de acquisitie kan worden gerealiseerd, goed haalbaar. ING verwacht dat de overname, afhankelijk van goedkeuringen, aan het einde van het derde of het begin van het vierde kwartaal kan worden afgerond. ING berekende dat de overname vermoedelijk wel een negatief effect heeft op het speciaaldividend dit jaar van 0,46 euro per aandeel. ING heeft een koopadvies op Randstad met een koersdoel van 80,00 euro. Het aandeel Randstad noteerde woensdag op een groen Damrak 2,4 procent hoger op 51,16 euro. Bron: ABM Financial News

