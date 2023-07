Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor OCI verlaagd van 28,00 naar 25,00 euro met een onveranderd Houden advies. Analist Frank Claassen verlaagde zijn ramingen voor de EBITDA met circa 20 procent voor 2023 en 2024, vooral omdat een herstel van de prijzen van stikstofkunstmest en methanol vooralsnog uitblijft. Hoewel OCI in april al een substantieel dividend aan aandeelhouders heeft uitgekeerd, houdt Claassen er rekening mee dat de ruimte om aandeelhouders te belonen krapper wordt. Verder wacht de analist nog steeds op de uitkomst van de strategische evaluatie van OCI. Die wordt begin augustus verwacht. Claassen zou niet verbaasd zijn als OCI uiteindelijk zal gaan voor een hernieuwde notering van zijn aandelen in de VS, aangezien de meeste bezittingen daar zijn en er wellicht een hogere waardering aan gekoppeld kan worden. Het aandeel OCI noteerde woensdagochtend 0,3 procent lager op 23,58 euro. Bron: ABM Financial News

