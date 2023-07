Beursblik: Goldman Sachs start volgen Philips met koopadvies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs gaat het aandeel Philips volgen met een koopadvies en een koersdoel van 28,00 euro. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de Amerikaanse bank. Analisten van de bank stelden dat de aandelenkoers van de onderneming achter is gebleven bij de Europese medische techsector door diverse omstandigheden, waaronder een onzeker operationeel klimaat en de zaak rondom apneu-apparatuur, maar dat de onderneming herrijst uit deze lastige periode. De bank ziet opwaarts potentieel voor de consensusverwachtingen. Goldman Sachs zit voor de jaren 2023 tot en met 2025 voor de EBITA 9 tot 11 procent boven de consensus. Na het goede eerste kwartaal, denkt de bank dat Philips de trend gedurende 2023 kan voortzetten met minder aanvoerproblemen, een sterk prijsbeleid en een hogere productiviteit. Voor het tweede kwartaal verwacht Goldman Sachs dat Philips met het aangepaste EBITA-resultaat de verwachtingen zal verslaan. Het aandeel Philips noteerde woensdag op een groen Damrak 3,0 procent hoger op 20,32 euro. Bron: ABM Financial News

