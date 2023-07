Meerderheid aandeelhouders Retail Estates kiest voor dividend in contanten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Retail Estates

(ABM FN) Een meerderheid van de aandeelhouders van Retail Estates heeft gekozen voor een uitbetaling van het interim-dividend in contanten. Dit maakte het vastgoedbedrijf woensdagochtend bekend. Aandeelhouders die in totaal 35 procent van het totale aandelenkapitaal in handen hebben, kozen voor een uitbetaling in aandelen. Als gevolg worden er 289.760 nieuwe aandelen uitgegeven, voor een totaalbedrag van 16,9 miljoen euro, inclusief uitgiftepremie. Deze kapitaalverhoging zal worden aangewend om de op 16 juni 2023 aangekondigde aankoop van het retailpark Alexandrium II Megastores te Rotterdam te financieren. Het aandeel Retail Estates sloot dinsdag op 59,10 euro. Bron: ABM Financial News

