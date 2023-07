Koerswinst Philips en chippers in hogere AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger geopend. De AEX index koerste kort na de beursgong 0,5 procent hoger op 760,48 punten. Onder de hoofdaandelen won Philips 3 procent nadat Goldman Sachs het aandeel op de kooplijst heeft gezet. IMCD sloot de rij met een verlies van 0,7 procent na een sectorrapport van Jefferies, waarin het koersdoel werd verlaagd. De Chippers ASMI, Besi en ASML komen goed uit de startblokken en noteren tussen de 1,5 en 2 procent hoger. In de AMX wonnen Inpost, Signify en Aalberts Group ruim 1 procent. Air France-KLM was met een koersverlies van ongeveer 3 procent de grootste daler. Deutsche Bank haalde het aandeel van de kooplijst. Air France-KLM wil een omgekeerde aandelensplitsing doorvoeren, zo werd vanochtend bovendien bekendgemaakt. In de AScX won BAM 1,5 procent en verloor Pharming 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

