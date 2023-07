Deutsche Bank haalt Air France-KLM van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het advies voor Air France-KLM verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel van 2,30 naar 1,85 euro ging. Dit bleek woensdag uit een sectorrapport van analist Jaime Rowbotham. Rowbotham stelt enige druk vast op de tarieven in de luchtvaartsector. De sector zelf weigert te spreken van een vertraging, maar de analist blijft niettemin voorzichtig. Voor 2024 verwacht de analist tarieven die op jaarbasis 6 procent lager liggen dan voorheen door hem werd aangenomen. Deutsche Bank heeft zodoende de winstprognoses voor Air France-KLM naar beneden bijgesteld. De ramingen liggen nu gemiddeld ongeveer 20 procent onder de consensus. Als gevolg zag de analist reden het advies en koersdoel voor het aandeel te verlagen. Op de beurs van Amsterdam sloot het aandeel Air France-KLM dinsdag op 1,70 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.