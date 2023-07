Air France-KLM kondigt omgekeerde aandelensplitsing aan Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM wil een omgekeerde aandelensplitsing doorvoeren. Dit maakt de luchtvaartmaatschappij woensdag bekend. Tien bestaande aandelen worden in dit plan samengevoegd tot één nieuw aandeel. De splitsing start op 31 juli en duurt tot en met 30 augustus van dit jaar. Daarnaast wil het bedrijf het uitstaande aandelenkapitaal terugbrengen, nadat de raad van bestuur daar op 4 juli van dit jaar toe besloot. De nominale waarde van 10 euro per aandeel Air France-KLM wordt teruggebracht naar 1 euro per aandeel. Het verschil wordt gealloceerd naar een zogeheten "share premium" account. Beide beslissingen zijn volgens Air-France-KLM "puur technisch" en hebben geen impact op de marktwaarde van het bedrijf. Bron: ABM Financial News

