Randstad doet overname in Spanje

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft een overeenkomst gesloten om Grupo CTC in Spanje over te nemen tegen een ondernemerswaarde van 80,5 miljoen euro. Dit meldde de Nederlandse uitzender woensdag voorbeurs. Grupo CTC biedt outsourced industriële en logistieke diensten aan, naast verkoop- en marketingdiensten, in Spanje en Portugal. Het bedrijf opereert momenteel vanuit 14 regionale kantoren en 11 eigen logistieke faciliteiten en bedient meer dan 200 klanten. Volgens Randstad groeit de vraag naar deze diensten aanzienlijk in Spanje en met de voorgestelde overname zal Randstad haar leidende positie in de regio uitbreiden. Grupo CTC genereerde in 2022 een omzet van 230 miljoen euro. De overname waardeert het bedrijf op 80,5 miljoen euro. De transactie is in lijn met de groeistrategie van Randstad en zorgt er tegelijkertijd voor dat de transactie binnen een periode van drie jaar economische winstgroei oplevert, aldus de uitzender. De afronding van de transactie is onderhevig aan een aantal voorwaarden, waaraan partijen de komende weken verwachten te voldoen. Het aandeel Randstad sloot dinsdag 1,6 procent hoger op 49,95 euro. Bron: ABM Financial News

