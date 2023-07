Licht hogere opening AEX verwacht

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag naar verwachting zonder grote beweging van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,4 procent in het groen.

Het is deze week tot nu toe nog relatief rustig en zijn de markten in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers over juni, die vanmiddag om 14:30 uur bekend worden gemaakt.

“De Amerikaanse inflatie zal naar verwachting in juni [op jaarbasis] zijn teruggelopen van 4 procent naar ongeveer 3 procent, met een mogelijke stijging op maandbasis. "Maar de kerninflatie zou hardnekkiger kunnen blijken rond de 5 procent", zei Swissquote.

"In ieder geval hebben teruglopende, en idealiter zwakker dan verwachte, inflatiecijfers de potentie om de Fed-haviken terug te dringen. Dat zou steun kunnen geven aan Amerikaanse aandelen, die in de eerste week van juli in negatief territorium kwamen", zei Swissquote.

Volgens de CME FedWatch Tool rekent momenteel circa 92 procent van de markt op een verhoging van de rente met 25 basispunten eind juli.

Woensdagochtend bleek dat het aantal faillissementen in Nederland gedurende juni flink is gestegen. De stijging bedroeg 19 procent op maandbasis, goed voor 48 bedrijven. In het eerste halfjaar van 2023 lag het aantal faillissementen bijna 60 procent hoger dan in dezelfde periode van 2022. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 63. Dat is 40 procent meer dan in mei.

Vanaf eind deze week verschuift de focus van beleggers van rente en inflatie naar de aftrap van het cijferseizoen, met onder meer enkele Amerikaanse financials die hun boeken openen. Volgende week komt in Amsterdam ASML met cijfers door.

Bedrijfsnieuws

Arcadis heeft een zogeheten Schuldschein-lening, met een omvang van 225 miljoen euro, succesvol geplaatst.



Jefferies verlaagde het koersdoel voor IMCD van 175,00 naar 160,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor Ahold Delhaize van 31,20 naar 30,70 euro bij handhaving van het Houden advies. Er werden kleine aanpassingen gedaan aan de verwachtingen voor de vergelijkbare omzetgroei en EBIT-marges op divisieniveau in aanloop naar de kwartaalcijfers. Ook paste Berenberg de ramingen voor het financieel resultaat en de inkomsten uit joint ventures aan.



Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees verder nog op een koopaanbeveling van Goldman Sachs voor Philips.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg dinsdag 0,7 procent tot 4.439,26 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 34.261,42 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 13.760,70 punten.