Berenberg verlaagt koersdoel Ahold Delhaize licht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft woensdag het koersdoel voor Ahold Delhaize verlaagd van 31,20 naar 30,70 euro met handhaving van het koopadvies. De analisten hebben hun prognoses voor het bedrijf in aanloop naar de tweede kwartaalcijfers aangepast. Er werden kleine aanpassingen gedaan aan de verwachtingen voor de vergelijkbare omzetgroei en EBIT-marges op divisieniveau. Ook paste Berenberg de ramingen voor het financieel resultaat en de inkomsten uit joint ventures aan. Er wordt nu verwacht dat de winst per aandeel voor 2023 zal uitkomen op 2,58 euro. Dat was 2,79 euro, wat een neerwaartse bijstelling van 2,7 procent betekende ten opzichte van de vorige schatting, aldus Berenberg. Ahold opent op 9 augustus de boeken. Het aandeel Ahold Delhaize sloot dinsdag 1,4 procent lager op 30,79 euro. Bron: ABM Financial News

