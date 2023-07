Arcadis plaatst lening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft een zogeheten Schuldschein-lening, met een omvang van 225 miljoen euro, succesvol geplaatst. Dit maakte het advies- en ingenieursbureau woensdag bekend. De schuldfaciliteit wordt aangewend als onderdeel van de herfinanciering van een uitstaand overbruggingskrediet van in totaal 750 miljoen euro voor de overnames van IBI Group en DPS Group. In februari van dit jaar werd door Arcadis al voor 500 miljoen euro een eurobond geplaatst. De nieuwe schuldfaciliteit heeft een looptijd van drie jaar. Voor 40 miljoen euro onder de lening geldt een vast rentetarief van 5,1 procent. Voor de resterende 185 miljoen euro geldt het zesmaands euribortarief met een marge van 135 basispunten per jaar. De plaatsing van de lening wordt naar verwachting op 18 juli afgerond. Bron: ABM Financial News

