Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 58 punten voor de Duitse DAX, een plus van 34 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 23 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger. Beleggers hadden een rustige dag, in afwachting van de belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers woensdag.

In Nederland bleek de inflatie in juni gedaald, maar in Duitsland liep deze iets op, zoals verwacht. De consumentenprijzen waren daar 0,3 procent hoger in juni dan in mei.

De Duitse ZEW-index verslechterde van -8,5 in juni naar -14,7 in juli. Dit was veel slechter dan de -10,0 die was verwacht. "Dit laat zien dat financiële analisten extreem sceptisch blijven over de vooruitzichten voor de Duitse economie op de korte termijn", stelde Christian Fuertjes van HSBC. De hoge rente en lage vraag zijn duidelijk voelbaar.

"Het is moeilijk optimisme te vinden als de externe en binnenlandse tegenwind waarschijnlijk niet snel zullen gaan liggen", zei Fuertjes, die de meeste uitdagingen voor de Duitse economie fundamenteel noemt.

Verder bleek dat de Britse werkloosheid is opgelopen van 3,8 naar 4,0 procent. De loongroei nam ook toe, waardoor de kans toeneemt dat de Bank of England de rente volgende maand opnieuw met 50 basispunten moet verhogen.

Halfgeleiderbedrijven sloten lager, ondanks dat de Europese chipwet door het Europese parlement werd aangenomen. Er komt 3,3 miljard euro aan geld vrij om de sector te stimuleren.

Later deze week rapporteren enkele Amerikaanse banken hoe ze in het tweede kwartaal hebben gepresteerd. De meeste beleggers verwachten dat de winsten zullen achterblijven bij de consensusverwachtingen van analisten, meldde persbureau Bloomberg. Amerikaanse bedrijven verlagen graag de lat der verwachtingen om er des te hoger overheen te springen. Bedrijven als Nike en Fedex waarschuwden al wel voor uitdagende tijden.

Bedrijfsnieuws

In Parijs steeg de producent van isolatieglas Saint-Gobain 4 procent.

Makers van luxe-goederen deden het ook goed. LVMH, Hermes en Kering sloten tot 2 procent hoger.

In Frankfurt won Daimler Truck 2,5 procent na een verhoging van de winstverwachting en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma.

Oliebedrijf Shell en BP sloten licht hoger na de stijging van de olieprijs.

Adyen steeg 1,4 procent in Amsterdam. Het betaalbedrijf biedt nu contactloos betalen aan met Android-smartphones en andere Android-apparaten.

Chipfabrikant Melexis steeg 1,4 procent in Brussel.

Euro STOXX 50 4.286,71 (+0,71%)

STOXX Europe 600 451,72 (+0,72%)

DAX 15.790,34 (+0,75%)

CAC 40 7.220,01 (+1,07%)

FTSE 100 7.282,52 (+0,12%)

SMI 10.962,59 (+0,37%)

AEX 755,82 (+0,01%)

BEL 20 3.534,85 (+0,79%)

FTSE MIB 28.061,59 (+0,68%)

IBEX 35 9.327,40 (+0,81%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag vlak.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag met het beste dagresultaat in bijna een maand, terwijl beleggers wachtten op een belangrijk inflatiecijfer woensdag. Da zal bepalend zijn voor het beleid van de Federal Reserve.

Verwacht wordt dat de inflatie verder daalt van 4,0 procent in mei naar 3,1 procent in juni, terwijl de kerninflatie ook een tikje afneemt van 5,3 naar 5,1 procent.

Die afkoeling zal de Fed waarschijnlijk niet kunnen weerhouden van een volgende renteverhoging. Volgens marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets duiden havikige opmerkingen van Fed-bestuurders op nog meerdere renteverhogingen. Volgens Tradeweb verwacht de markt dat de federal funds rate eind dit jaar op 5,37 procent staat. De huidige bandbreedte is 5,00 tot 5,25 procent.

Daarnaast komen de eerste grote Amerikaanse banken eind deze week met hun kwartaalcijfers.

"Hoewel de Amerikaanse bankensector in maart werd opgeschrikt door onrust, leken de grotere Amerikaanse banken er ongeschonden uit te komen, vooral dankzij de perceptie dat groter ook veiliger betekent", schreef marktanalist Michael Hewson van CMC Markets in een vooruitblik.

Op macro-economisch vlak was het rustig. Het vertrouwen onder Amerikaanse kleine ondernemers verbeterde in juni, bleek dinsdagmiddag al.

Bedrijfsnieuws

Energie-aandelen stegen dankzij de hogere olieprijs. ExxonMobil sloot 1,2 procent hoger.

Het aandeel Activision Blizzard steeg 10 procent, nadat een federale rechter oordeelde dat Microsoft de overname van de ontwikkelaar van de game Call of Duty mag afronden.



Microsoft zelf gaat intussen meer banen schrappen, boven op de in januari van dit jaar aangekondigde ontslagronde van 10.000 banen, meldde Geekwire maandag. Het aandeel Microsoft steeg licht.

Uber Technologies steeg bijna 4 procent. Volgens persbureau Bloomberg zou CFO Nelson Chai van plan zijn het bedrijf te verlaten, hoewel niet duidelijk is wanneer.

Iovance Biotherapeutics zei dat het een aandelenuitgifte plant ter waarde van 150 miljoen dollar. Het aandeel daalde 10 procent na een winst van 21 procent op maandag.

S&P 500 index 4.439,26 (+0,67%)

Dow Jones index 34.261,42 (+0,93%)

Nasdaq Composite 13.760,70 (+0,55%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend lager.

Nikkei 225 31.984,51(-0,7%)

Shanghai Composite 3.215,29 (-0,2%)

Hang Seng 18.889,83 (+1,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1033. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1005 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0992 op de borden.

USD/JPY Yen 139,48

EUR/USD Euro 1,1033

EUR/JPY Yen 153,92

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen - Juni (NL)

06:30 Internationale handel - Mei (NL)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Juni (VS)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - Juni (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten