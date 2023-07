Meer faillissementen in juni Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal faillissementen in Nederland is in juni flink gestegen. Dit meldt het Centraal Bureau Statistiek woensdag. De stijging bedroeg 19 procent op maandbasis, goed voor 48 bedrijven. In het eerste halfjaar van 2023 lag het aantal faillissementen bijna 60 procent hoger dan in dezelfde periode van 2022. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 63. Dat is 40 procent meer dan in mei. Bron: ABM Financial News

