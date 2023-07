Olieprijs stijgt op zwakkere dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag flink gestegen, tot het hoogste niveau sinds 1 mei, vooral doordat de dollar verder daalde tegenover andere grote valuta. De augustusfuture op een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,5 procent hoger op 74,83 dollar op de New York Mercantile Exchange. Olievaten worden overal ter wereld gekocht in Amerikaanse dollars, en als de dollarkoers opeens verschuift dan gaat de olieprijs vaak de andere kant op. De dollar daalde sinds vorige week woensdag, vooral na zwakker dan verwachten banencijfers vrijdag, die twijfel zaaiden over de voortgang van de renteverhogingen bij de Federal Reserve. Brent-olie kwam voor het eerst in tien weken boven 79 dollar. Eerder op de dag stelde analist Michael Hewson van CMC Markets dat de olieprijs steeg op optimisme dat stimuleringsmaatregelen in China de vraag zullen aanjagen. Ook zouden recente verlagingen van de olieproductie door OPEC-landen en bondgenoten, met name Saoedi-Arabië en Rusland, inmiddels een zichtbaar lager aanbod tot gevolg hebben. De mondiale olievoorraden zullen in de komende vijftien maanden afnemen, maar zorgen over de groei van de wereldeconomie en verwachtingen van een zwakkere wereldwijde vraag naar energie zullen de prijsstijgingen voor olie waarschijnlijk beperken, volgens het maandelijkse rapport van de Amerikaanse Energy Information Administration. De EIA rekent op een prijs van 81 dollar voor Brent-olie eind dit jaar en gemiddeld 83,51 dollar in 2024. Bron: ABM Financial News

