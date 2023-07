Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, in een week waarin de eerste halfjaarcijfers van bedrijven en Amerikaanse inflatiecijfers op het menu staan.

De brede STOXX Europe 600 index klom 0,7 procent naar 451,72 punten. De Duitse DAX steeg 0,8 procent naar 15.790,34 punten. De Franse CAC 40 won 1,1 procent tot 7.220,01 punten, de Spaanse IBEX-35 sloot 0,9 procent hoger op 9.331,10 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.282,52 punten.

Beleggers hadden een rustige dag, in afwachting van de belangrijke Amerikaanse inflatiecijfers woensdag.

In Nederland bleek de inflatie in juni gedaald, maar in Duitsland liep deze iets op, zoals verwacht. De consumentenprijzen waren daar 0,3 procent hoger in juni dan in mei.

De Duitse ZEW-index verslechterde van -8,5 in juni naar -14,7 in juli. Dit was veel slechter dan de -10,0 die was verwacht. "Dit laat zien dat financiële analisten extreem sceptisch blijven over de vooruitzichten voor de Duitse economie op de korte termijn", stelde Christian Fuertjes van HSBC. De hoge rente en lage vraag zijn duidelijk voelbaar. "Het is moeilijk optimisme te vinden als de externe en binnenlandse tegenwind waarschijnlijk niet snel zullen gaan liggen", zei Fuertjes, die de meeste uitdagingen voor de Duitse economie fundamenteel noemt.

Verder bleek dat de Britse werkloosheid is opgelopen van 3,8 naar 4,0 procent. De loongroei nam ook toe, waardoor de kans toeneemt dat de Bank of England de rente volgende maand opnieuw met 50 basispunten moet verhogen.

Halfgeleiderbedrijven sloten lager, ondanks dat de Europese chipwet door het Europese parlement werd aangenomen. Er komt 3,3 miljard euro aan geld vrij om de sector te stimuleren.

Later deze week rapporteren enkele Amerikaanse banken hoe ze in het tweede kwartaal hebben gepresteerd. De meeste beleggers verwachten dat de winsten zullen achterblijven bij de consensusverwachtingen van analisten, meldde persbureau Bloomberg. Amerikaanse bedrijven verlagen graag de lat der verwachtingen om er des te hoger overheen te springen. Bedrijven als Nike en Fedex waarschuwden al wel voor uitdagende tijden .

De olieprijs steeg. Een augustus-future West Texas Intermediate werd 2,4 procent duurder op 73,64 dollar, terwijl voor een september-future Brent 79,25 dollar werd betaald, een stijging van 2,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0992. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1000 op de borden.

Bedrijfsnieuws

In Parijs steeg de producent van isolatieglas Saint-Gobain 4 procent.

Makers van luxe-goederen deden het ook goed. LVMH, Hermes en Kering sloten tot 2 procent hoger.

In Frankfurt won Daimler Truck 2,5 procent na een verhoging van de winstverwachting en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma.

Oliebedrijf Shell en BP sloten licht hoger na de stijging van de olieprijs.

Adyen steeg 1,4 procent in Amsterdam. Het betaalbedrijf biedt nu contactloos betalen aan met Android-smartphones en andere Android-apparaten.

Chipfabrikant Melexis steeg 1,4 procent in Brussel.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond hoger. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.420,20 punten, de Dow Jones index klom 0,4 procent tot 34.094 punten en technologiebeurs Nasdaq noteerde nagenoeg vlak.