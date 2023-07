Damrak wacht op daling Amerikaanse inflatie

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag nagenoeg vlak geëindigd. De AEX sloot vrijwel onveranderd op 755,82 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zijn beleggers terughoudend in aanloop naar de belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten die woensdag verschijnen.

Gerekend wordt op een inflatie van 3,1 procent en een kerninflatie van 5,0 procent in juni, tegenover respectievelijk 4,0 en 5,3 procent in mei.

De verwachte afkoeling is vermoedelijk niet genoeg om de Fed te weerhouden van een nieuwe renteverhoging later deze maand. Volgens marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets duiden havikige opmerkingen van Fed-bestuurders zelfs nog op meerdere renteverhogingen.

Eerder op de dag noteerde de Amsterdamse beurs nog duidelijk hoger, vanwege hoop op Chinese stimuleringsmaatregelen.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag vrij rustig. De ZEW-index voor het economisch sentiment in Duitsland is in juli gedaald. De verwachtingsindex daalde van 8,5 negatief in juni naar 14,7 negatief deze maand. De markt rekende op een daling naar 10,0 negatief.

Verder werd een stijging van de inflatie in Duitsland in juni bevestigd en steeg de werkloosheid in het VK. Daarbij was ook de Britse loongroei fors, wat de Bank of England ertoe zou kunnen bewegen om de rente volgende maand met nog eens 50 basispunten te verhogen, volgens ING.

De euro/dollar handelde richting het slot op 1,0989, nadat het muntpaar eerder op de dag nog boven de 1,10 handelde. WTI-olie werd 2 procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX steeg koploper ING met bijna 3 procent. UBS verhoogde het koersdoel licht, in aanloop naar de cijfers over het tweede kwartaal. De trends zullen vergelijkbaar zijn met die in de eerste drie maanden, denkt UBS. Ook Bank of America verhoogde het koersdoel van ING.

ASML, Besi en ASMI leverden zo'n 1,5 tot 2,5 procent in.

OCI steeg ruim 3 procent in de AMX, terwijl Vopak 3,5 procent won en AMG ruim anderhalf procent. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel voor AMG met 8 euro naar 58,00 euro.

De grootste daler was Van Lanschot Kempen, met een koersverlies van ruim 4,5 procent, nadat Kepler Cheuvreux het aandeel van de kooplijst haalde en het koersdoel verlaagde.

Bij de kleinere aandelen steeg Accsys bijna 5 procent. BAM en Heijmans wonnen ruim 2 procent. ForFarmers was de sterkste daler en leverde bijna een procent in.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Amsterdam licht hoger.