Adyen lanceert Tap to Pay voor Android

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft dinsdagmiddag de uitbreiding aangekondigd van Tap to Pay op Android. Deze op software gebaseerde oplossing stelt bedrijven in staat om elk compatibel Android-apparaat, zoals smartphones, tablets, kiosken en handheld-apparaten, om te zetten in een betaalterminal en contactloze betalingen te accepteren, aldus Adyen. Bij lancering van de nieuwe optie is deze alleen beschikbaar in de VS en Singapore. De uitbreiding naar andere landen zal in een later stadium worden gecommuniceerd. Bron: ABM Financial News

