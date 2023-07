Bol.com koopt resterende aandelen bezorger Cycloon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Bol.com

(ABM FN-Dow Jones) Bol.com heeft de resterende aandelen gekocht van post- en pakketdienst Cycloon. Dat maakte het onderdeel van Ahold Delhaize dinsdagmiddag bekend. In 2022 nam Bol.com al een meerderheidsbelang in Cycloon. De overname van de resterende aandelen zal naar verwachting eind juli dit jaar worden afgerond. Bol.com wil de samenwerking intensiveren om Cycloon sneller te laten groeien en de bezorging groener en socialer te maken. Door de samenwerking kan Bol.com een groter deel van zijn pakketten per fiets laten bezorgen. Aanvankelijk was het voornemen dat Bol.com de resterende aandelen in Cycloon pas in 2026 zou overnemen. Mariek Snoek en Nick Vreeswijk dragen de functie van algemeen directeur en operationeel directeur over. Beide blijven actief binnen Cycloon. Voor Cycloon werken honderden mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of in het verleden hadden. Bol.com maakte dinsdag geen financiële details bekend. Bron: ABM Financial News

