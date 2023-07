Wall Street richting lichtgroene opening Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lichtgroene opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteren in aanloop naar de openingsbel in New York 0,2 procent hoger. Wall Street eindigde maandag in de plus, na een relatief rustige dag. Ook dinsdag is nog weinig spannend. Beleggers maken zich op voor belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten die woensdag verschijnen en bepalend zijn voor het beleid van de Federal Reserve. Gerekend wordt op een inflatie van 3,1 procent en een kerninflatie van 5,0 procent in juni, tegenover respectievelijk 4,0 en 5,3 procent in mei. De verwachte afkoeling is vermoedelijk niet genoeg om de Fed ervan te weerhouden om de rente later deze maand opnieuw te verhogen. Volgens marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets duiden havikistische opmerkingen van Fed-bestuurders erop, dat de markt zelfs moet rekenen op nog een paar renteverhogingen door de Fed. Volgens Tradeweb verwacht de markt dat de federal funds rate eind dit jaar gemiddeld op 5,37 procent staat. De bandbreedte is momenteel 5,00 tot 5,25 procent. Verder komen de eerste financials uit de VS eind deze week met hun kwartaalcijfers. "Hoewel de Amerikaanse bankensector in maart werd opgeschrikt door onrust, leken de grotere Amerikaanse banken er ongeschonden uit te komen, vooral dankzij de perceptie dat groter veiliger betekent", schreef marktanalist Michael Hewson van CMC Markets in een vooruitblik. Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig. Vanmiddag verscheen al het vertrouwen onder Amerikaanse kleine ondernemers, dat in juni verder is verbeterd. De euro/dollar noteert dinsdagmiddag op 1,0987, nadat het muntpaar eerder op de dag nog boven de 1,1010 handelde. WTI-olie is een half procent duurder dan maandag. Bedrijfsnieuws Microsoft gaat een onbekend aantal banen schrappen, boven op de in januari van dit jaar aangekondigde ontslagronde van 10.000 banen. Dit schreef Geekwire maandag. Het aandeel Microsoft stijgt licht in de voorbeurshandel. Uber Technologies noteert voorbeurs fractioneel lager. Volgens persbureau Bloomberg zou CFO Nelson Chai van plan zijn het bedrijf te verlaten, hoewel nog niet duidelijk is wanneer. Iovance Biotherapeutics zei dat het een aandelenuitgifte plant ter waarde van 150 miljoen dollar. Het aandeel daalt 13,5 procent in de voorbeurshandel na een winst van 21 procent op maandag. Slotstanden De S&P 500 index steeg maandag 0,2 procent tot 4.409,53 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 33.944,40 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 13.685,48 punten. Bron: ABM Financial News

