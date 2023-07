Beursblik: minder winst Amerikaanse banken verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Analisten hebben hun winstramingen voor de grote Amerikaanse banken neerwaarts bijgesteld, rekening houdend met de stijgende kosten voor deposito's en de plannen van banken om hun aandeelhouders beter te belonen, nadat de resultaten van de jaarlijkse stresstests van de Federal Reserve recent werden gepubliceerd.

"De grootste zorg zijn de stijgende rentetarieven, die het Amerikaanse banksysteem onder druk zetten", zei Swissquote.

Een veerkrachtige economie en een stabieler banksysteem zorgden ervoor dat de marktwaarde van schulden in het algemeen daalde in het afgelopen kwartaal, als gevolg van de verwachting dat de Fed de rente langer hoger zou houden. Tegelijkertijd zijn de rentes die banken betalen op deposito's en andere financieringen gestegen, terwijl het rendement op hun vastrentende activa laag blijft.

Niet-gerealiseerde verliezen "zouden voor de overgrote meerderheid van de banken bijna terug moeten zijn op het niveau van eind 2022", volgens CFRA. "Het voelt nog steeds alsof er enige liquiditeitsdruk is op de banken, hoewel het risico van een onmiddellijk faillissement natuurlijk sterk lijkt te zijn gedaald."

"Hoewel de Amerikaanse bankensector in maart werd opgeschrikt door onrust, leken de grotere Amerikaanse banken er ongeschonden uit te komen, grotendeels door de perceptie dat groter veiliger betekent. Door de ineenstorting van Silicon Valley Bank kreeg JPMorgan, de grootste Amerikaanse bank gemeten naar activa, 50 miljard dollar aan nieuwe deposito's toen het de deposito's van SVB overnam", schreef marktanalist Michael Hewson van CMC Markets in een vooruitblik.

De markt rekent op een omzet van 39,6 miljard dollar in het tweede kwartaal voor JPMorgan, terwijl de winst wordt geraamd op 3,76 dollar per aandeel. In het eerste kwartaal behaalde JPMorgan een omzet van 39,3 miljard dollar.

Analisten van Keefe, Bruyette en Woods stelden hun winstramingen voor 2023 voor de grote banken in aanloop naar de cijferpublicaties neerwaarts bij.

Voor JPMorgan Chase wordt nu gerekend op een winst per aandeel van 15,35 dollar, van eerder 15,42 dollar. De winst in 2023 voor Citigroup wordt geraamd op 5,35 dollar per aandeel, waar eerder nog werd uitgegaan van 6,00 dollar per aandeel. Voor Wells Fargo wordt de winst per aandeel in 2023 geraamd op 4,66 dollar, in vergelijking met een eerdere schatting van 4,72 dollar per aandeel.

De winstverwachting voor Morgan Stanley in 2023 ging omlaag van 6,62 naar 5,67 dollar, die voor Bank of America van 3,34 naar 3,20 dollar en die voor Goldman Sachs van 33,23 naar 25,58 dollar.

Vrijdag geven de eerste Amerikaanse banken de aftrap voor het tweede kwartaalcijferseizoen. JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup publiceren dan cijfers over het tweede kwartaal. Bank of America en Morgan Stanley zijn volgende week dinsdag aan de beurt en Goldman Sachs op woensdag.