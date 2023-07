Beursblik: loongroei dwingt Bank of England mogelijk tot renteverhoging 50 punten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Een snellere loongroei in het Verenigd Koninkrijk dwingt de Bank of England mogelijk om de rente in augustus met opnieuw 50 basispunten te verhogen. Dit schreef ING dinsdag in een analyse.

Dinsdag werd bekend dat de Britse loongroei in de drie maanden tot en met mei gemiddeld is uitgekomen op 7,1 procent. ING wijst erop dat de loongroei in de private sector zelfs uitkwam op meer dan 9 procent.

"Dit kan deels verklaard worden door herzieningen, maar het vergroot desalniettemin de kans op nog een renteverhoging van 50 basispunten in augustus, hoewel dit ook sterk afhankelijk is van of de inflatie volgende week hoger uitkomt dan verwacht", aldus ING.

De arbeidsmarkt in het VK lijkt wel af te koelen, maar dat gaat zeer geleidelijk, volgens de marktkenners. In de drie maanden tot en met mei kwam de werkloosheid uit op 4 procent, iets hoger dan in de drie maanden tot en met april.

De realiteit is evenwel dat deze trends al maanden zichtbaar zijn en beleidsmakers het vertrouwen verliezen dat hierdoor de inflatie ook afneemt, aldus ING.

In mei stabiliseerde de inflatie op 8,7 procent, terwijl de kerninflatie zelfs steeg van 6,8 naar 7,1 procent. Volgende week verschijnen nieuwe data.

De Bank of England komt op 3 augustus met een nieuw rentebesluit.