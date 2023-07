Bank of America verhoogt koersdoel ING

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft dinsdag het koersdoel voor ING verhoogd van 17,00 naar 17,50 en handhaafde het koopadvies.

De analisten van de Amerikaanse bank verhoogden hun koersdoel voor ING in aanloop naar de kwartaalcijfers op 3 augustus. Zij rekenen op een "significante" stijging van de rentebaten in het tweede kwartaal en denken dat de door ING afgegeven doelstellingen van een inkomstengroei van meer dan 10 procent in 2023 en een samengestelde groei van gemiddeld 4 tot 5 procent per jaar tussen 2021 en 2025 te voorzichtig is. Bank of America verwacht dan ook dat ING bij de halfjaarcijfers de doelstellingen zal verhogen.

Bank of America schat de CET 1 ratio op 14,4 procent, inclusief het lopende aandeleninkoopprogramma ter waarde van 1,5 miljard euro. Dat verloopt trouwens traag, sinds tot op heden nog geen 10 procent van het beoogde bedrag is gespendeerd. Aangezien het programma op 18 oktober afloopt, mag een versnelling in de komende maanden worden verwacht volgens Bank of America.

Analist Tarik El Mejjad denkt dat ING sowieso voldoende ruimte heeft om meer eigen aandelen in te kopen, en als ING hier inzicht in geeft, zal de markt dit volgens hem positief oppakken.

Het aandeel ING noteert dinsdag 1,1 procent hoger op 12,44 euro.