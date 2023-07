Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger op een rustige handelsdag, maar in week waarin de eerste bedrijfsresultaten en de Amerikaanse inflatiedata op het menu staan.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 0,2 procent op 451,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 15.707,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,6 procent met een stand van 7.182,76 punten. De Britse FTSE daalde 0,4 procent naar 7.246,10 punten.

Beleggers hebben opnieuw een rustige dag voor de boeg. In Nederland bleek de inflatie in juni gedaald, maar in Duitsland liep deze, zoals verwacht, iets op. Morgen staan in de VS inflatiecijfers op de agenda.

Deze week zullen enkele Amerikaanse banken rapporteren hoe ze het in het tweede kwartaal hebben gepresteerd. Volgens een artikel van Bloomberg zijn de verwachtingen gematigd, zo merkt Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild op. De meeste beleggers verwachten dat de winst onder de verwachtingen zal blijven.

Is dat goed nieuws of is dat slecht nieuws, vraagt Vranken zich af. Amerikaanse bedrijven zijn altijd voorvechters geweest in het verlagen van de lat om er gemakkelijker overheen te springen bij het vrijgeven van winstcijfers. Toch hebben bedrijven als Nike en Fedex al aangekondigd dat er uitdagende tijden komen.

De Duitse consumentenprijzen bleken in juni inderdaad weer te zijn gestegen, conform de eerdere metingen. Afgelopen maand stegen de prijzen ten opzichte van mei met 0,3 procent, na een daling met 0,1 procent een maand eerder.



De Duitse ZEW-index verslechterde in juli naar 14,7 negatief van 8,5 negatief voor juni. De verwachting lag op 10,0 negatief.



De Britse werkloosheid liep in mei op naar 4,0 procent. In april was dit nog 3,8 procent

Olie noteerde dinsdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 73,12 dollar, terwijl voor een september-future Brent 77,78 dollar werd betaald, een stijging van 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1005. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1015 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1000 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Op de beurs van Parijs was de koers van het aandeel Saint-Gobain de opvallendste in de hoofdindex, met een winst van 2,5 procent. Er stegen circa 25 aandelen in de CAC40.

Op de beurs van Frankfurt waren dat er ongeveer net zo veel, met hier de koers van het aandeel Siemens Energy die 2,4 procent steeg. De koers van het aandeel Daimler Truck won 1,7 procent na een outlookverhoging en de aankondiging van een aandeleninkoopprogramma.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet.

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,2 procent tot 4.409,53 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 33.944,40 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 13.685,48 punten.