Fugro blijft Noorse zeebodem in kaart brengen

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) De Noorse Hydrografische Dienst (NHS) heeft Fugro een nieuw onderzoekscontract gegund voor het 2023 MAREANO zeebodemkarteringsprogramma. Dit meldde de Nederlandse bodemonderzoeker dinsdag. Dit is de laatste in een reeks opdrachten die Fugro heeft verworven voor het MAREANO programma. Fugro gaf geen financiële details. Het onderzoek in 2023 zal een gebied in de Noordzee bestrijken met een oppervlakte van 2.887 vierkante kilometer en een waterdiepte tussen 140 en 335 meter. Het veldwerk staat gepland tussen juli en eind augustus dit jaar. MAREANO wordt ondersteund door de centrale regering van Noorwegen en is een multidisciplinair initiatief gericht op het in kaart brengen van de zeebodem om wetenschappelijke informatie te genereren voor een verantwoord beheer en behoud van de Noorse mariene hulpbronnen. Fugro is sinds 2006 actief betrokken bij het programma en heeft meer dan 142.000 vierkante kilometer aan data verzameld. Bron: ABM Financial News

