Valuta: euro zet stijging door

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag aan het einde van de ochtend licht boven de 1,10 dollar met een voorlopig hoogste notering op 1,1027 vanochtend om 08.21 uur, waarna de euro wel weer verzwakte toen de Duitse ZEW-index veel sterker daalde dan voorzien.

"Dit is een mooi herstel van de euro ten opzichte van de dollar sinds het Amerikaanse banenrapport over juni dat vrijdag verscheen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. Het eerstvolgende richtpunt is nu de inflatie van de VS over juni, waarbij geldt dat een lager dan verwacht cijfer de dollar verzwakt en andersom", aldus de hanelaar van Ebury dinsdag. Het cijfer staat voor woensdagmiddag op de rol.

De voorzitter van de Federal Reserve, Loretta Mester, pleitte maandag voor een vasthoudend rentebeleid om de inflatie te bestrijden. Zij stond tijdens het optreden in San Diego stil bij de loonontwikkeling. Afgelopen vrijdag bleek uit het arbeidsrapport over juni een stijging van 4,4 procent. Dat is volgens Lester te hoog. Lester heeft dit jaar geen stemrecht in de FOMC.

De Duitse consumentenprijzen zijn in juni inderdaad weer gestegen. Afgelopen maand stegen de prijzen ten opzichte van mei met 0,3 procent, na een daling met 0,1 procent een maand eerder. De Duitse ZEW-index verslechterde in juli naar 14,7 negatief van 8,5 negatief voor juni. De verwachting lag op 10,0 negatief.

De Britse werkloosheid liep in mei op naar 4,0 procent. In april was dit nog 3,8 procent. De lonen stegen in juni gemiddeld op jaarbasis met 9,7 procent. Ebury stelde eerder al dat zolang de loonstijging boven de 7 procent blijft, het MPC het bestaan van een reëel risico op tweede-ronde-effecten moeilijk kan ontkennen.

Er staat voor vandaag één spreker op de agenda en dat is de voorzitter van de Fed van New York, John Williams.

De euro noteerde dinsdag vlak op 1,1000, dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8529 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,3 procent en noteerde op 1,2897 dollar.