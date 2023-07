AEX schommelt rond vorig slot, AMG is uitblinker

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs levert dinsdag licht in. De AEX daalt rond de klok van 11 uur 0,2 procent naar 754,03 punten.

Beleggers hebben opnieuw een rustige dag voor de boeg. In Nederland bleek de inflatie in juni gedaald, maar in Duitsland liep deze, zoals verwacht, iets op. Morgen staan in de VS inflatiecijfers op het menu.

Investment manager Simon Wiersma van ING ziet dat beleggers zich vastklampen aan de hoop op nieuwe Chinese stimuleringen. "En die hoop is niet vals."

"Veel analisten verwachten dat er voor de rest van het jaar weinig ruimte is voor koersstijgingen. Daar denken wij anders over", aldus Wiersma. Vooral groeiaandelen blijven populair.

Zojuist was er nog een cijfer uit Duitsland. De ZEW-index voor het economisch sentiment is in juli gedaald. De verwachtingsindex daalde van 8,5 negatief in juni naar 14,7 negatief deze maand. De markt rekende op een daling naar 10,0 negatief.

De euro/dollar handelt op 1,1000 en olie wordt iets duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX stijgen NN en ING met iets meer dan een half procent, net achter koploper ArcelorMittal, dat 0,8 procent wint.

Amundi zit iets kleiner in NN en UBS verhoogde het koersdoel voor ING licht, in aanloop naar de cijfers over het tweede kwartaal. De trends zullen afgelopen kwartaal vergelijkbaar zijn met die in de eerste drie maanden, denkt UBS.

Wolters Kluwer en UMG leveren tot een procent in.

AMG is de uitblinker in de AMX met een koerswinst van bijna 3 procent. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel voor AMG met 8 euro naar 58,00 euro.

OCI stijgt 1,5 procent, maar Just Eat Takeaway daalt meer dan een procent. De grootste daler is echter Van Lanschot Kempen, met een koersverlies van 3,5 procent, nadat Kepler Cheuvreux het aandeel van de kooplijst haalde en het koersdoel verlaagde.

Bij de kleinere aandelen stijgt Pharming 1,5 procent en CM.com nog net iets harder. ForFarmers verliest bijna een procent.