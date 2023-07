Degroof Petercam verhoogt koersdoel AMG Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor het aandeelAMG verhoogd van 50,00 naar 58,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. Degroof Petercam heeft de taxaties voor de EBITDA in 2023 en 2024 verhoogd met 2 tot 5 procent. De bank refereerde aan de recente stijging van de lithiumprijzen, die volgens de bank de winstgevendheid van het bedrijf in gunstig daglicht plaatsen. Prijsschommelingen worden pas na kwartaal zichtbaar in de cijfers van AMG, aldus analist Frank Claassen. De prijsdaling van lithium van begin dit jaar wordt daarmee in het tweede en derde kwartaal zichtbaar, terwijl het prijsherstel zich in het vierde kwartaal in de cijfers vertaalt. De koers van het aandeel AMG noteerde dinsdag op een vlak Damrak 2,8 procent hoger op 48,91 euro. Bron: ABM Financial News

