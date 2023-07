Daimler Truck verhoogt outlook voor 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Daimler Truck Holding heeft dinsdag, op basis van de goede gang van zaken in het tweede kwartaal, de outlook voor heel 2023 verhoogd en daarnaast een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen aangekondigd. De omzet van Daimler Truck Group zal dit jaar uitkomen tussen de 56 en 58 miljard euro. Eerder rekende de fabrikant op 55 tot 57 miljard euro. Er wordt verder uitgegaan van een lichte stijging van de investeringen en de R&D-kosten, terwijl eerder werd gemikt op een pas op de plaats. De vrije kasstroom van het industriële segment zal fors in plaats van licht stijgen, zei Daimler Truck dinsdag. Tegen de achtergrond van de robuuste kaspositie is besloten een aandeleninkoopprogramma te lanceren. Vanaf augustus wordt gedurende twee jaar voor maximaal 2 miljard euro aan eigen aandelen ingekocht. Bron: ABM Financial News

