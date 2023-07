'Nieuwe ontslagronde bij Microsoft' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Microsoft

(ABM FN-Dow Jones) Microsoft gaat een onbekend aantal banen schrappen, boven op de in januari van dit jaar aangekondigde ontslagronde van 10.000 banen. Dit schreef Geekwire maandag. Volgens deze techsite zou het gaan om functies bij de dienstverlening voor klanten en sales. Microsoft bevestigde de ontslagronde tegen Geekwire, maar gaf verder geen details prijs. Bron: ABM Financial News

