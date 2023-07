'ASML neemt minder mensen aan' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML gaat in een lager tempo nieuwe mensen aannemen. Dit schreef het Eindhovense Dagblad dinsdag op basis van uitspraken van een woordvoerder van het Veldhovense bedrijf. Afgelopen jaar trok ASML nog 10.000 nieuwe werknemers aan. Hoewel het tempo van werven omlaag gaat, blijft ASML volgens de krant wel nieuwe mensen aannemen. Bron: ABM Financial News

