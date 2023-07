Licht hogere start AEX voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting zonder grote beweging van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong 0,2 procent in het groen. Maandag startte de AEX de handelsweek met een bescheiden plus van 0,3 procent op een slotstand van 755,76 punten. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets kijken veel Europese beleggers momenteel een beetje de kat uit de boom. "Economische cijfers ogen nog steeds zwak en centrale banken lijken nog niet klaar met verkrappen", aldus de marktkenner. Wall Street wist maandag na drie verliesdagen op rij weer in het groen te sluiten, maar de winst bleef voor hoofdgraadmeter S&P 500 beperkt tot 0,2 procent. Ook Amerikaanse beleggers opereren terughoudend, met de publicatie van de inflatie in juni voor woensdag in het verschiet. "De Amerikaanse inflatie zal naar verwachting in juni [op jaarbasis] zijn gedaald van 4 procent naar ongeveer 3 procent, met een mogelijke stijging op maandbasis. Maar de kerninflatie zou hardnekkiger kunnen blijken rond de 5 procent", zei Swissquote. "In ieder geval hebben dalende en idealiter zwakker dan verwachte inflatiecijfers het potentieel om de Fed-haviken terug te dringen. Dat zou steun kunnen geven aan Amerikaanse aandelen die in de eerste week van juli in negatief territorium eindigden", zei Swissquote. Volgens de CME FedWatch Tool rekent momenteel circa 95 procent van de markt op een verhoging van de rente met 25 basispunten eind juli. Vanochtend bleek de Nederlandse inflatie in juni te zijn gedaald, van 6,1 procent in mei naar 5,7 procent afgelopen maand. Vanaf eind deze week verschuift de focus van beleggers van rente en inflatie naar de aftrap van het cijferseizoen, met onder meer de Amerikaanse financiële giganten die hun boeken openen, en volgende week komt in Amsterdam ASML met cijfers door. Azië in het groen De Aziatische aandelenbeurzen weten vanochtend de weg omhoog te vinden met als koplopers de KOSPI index in Seoel en de Hang Seng index in Hongkong, met winsten van circa anderhalf procent. Alleen Tokio noteert rond het slot van gisteren. De Japanse bank Nomura schreef vanochtend in een rapport dat de Aziatische centrale banken binnenkort ontkoppelt zullen raken van de wereldwijde verkrappingscyclus onder leiding van de Federal Reserve, als gevolg van verschillende macro-economische omstandigheden in Azië. Maandag werd nog bekend dat de Chinese inflatie in juni op jaarbasis op nul is uitgekomen, en de scherpe daling van de producentenprijzen duidt op deflatie in de nabije toekomst. Donderdag maakt de Bank of Korea zijn rentebesluit en economen verwachten een pauzering op 3,50 procent, in aanloop naar de eerste renteverlagingen volgend jaar. De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend ruim een half procent hoger op 73,41 dollar per vat. Beleggers hebben vanochtend om 11:00 uur aandacht voor de vrijgave van de toonaangevende Duitse conjunctuurindex ZEW. Bedrijfsnieuws Er was vanochtend nog geen relevant nieuws over aan het Damrak beursgenoteerde ondernemingen. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index steeg maandag 0,2 procent tot 4.409,53 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 33.944,40 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 13.685,48 punten. Bron: ABM Financial News

